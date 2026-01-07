Costoulas acaba con el periplo de Kaitlin Quevedo en Auckland; Wang, con el de Zarazúa

Costoulas dejó sin opción alguna a la española, a la que ganó por 6-2 y 6-0 en sesenta y siete minutos. La española, sin embargo, logró su primera victoria en un WTA 250 y jugará a continuación la previa del Abierto de Australia.

La rumana se medirá en cuartos contra la estadounidense Iva jovic, tercera favorita.

También dijo adiós a la competición la mexicana Renata Zarazúa, superada por 7-5 y 6-4 por la china Wang Xinyu, séptima cabeza de serie que jugará en el siguiente tramo con la británica Francesca Jones, que remontó a la austríaca Sinja Kraus 1-6, 6-4 y 6-1.