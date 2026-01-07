Gauff lleva a Estados Unidos al triunfo ante Grecia y a semifinales

El dobles mixto resolvió el enfrentamiento a favor del vigente campeón, que jugará ante el ganador del duelo entre Australia, equipo anfitrión, y Polonia, que logró el objetivo este miércoles al ganar a Países Bajos de la mano de Hubert Hurkacz e Iga Swiatek.

Harrison y Gauff tuvieron que recuperarse del set perdido ante Tsitsipas y Maria Sakkari y vencer en tres sets (4-6, 6-4 y 10-8) para llevar al combinado estadounidense a su objetivo.

Estados Unidos, que aspira a un tercer título en este torneo en los últimos cuatro años, se sostuvo gracias a Gauff, determinante en el tenis como antes lo fue en su duelo individual contra Sakkari a la que venció por 6-3 y 6-2.

Sin embargo, la situación del campeón se complicó porque Tsitsipas venció a Taylor Fritz por 6-4 y 7-5. El heleno lleva nueve victorias en once enfrentamientos individuales de la United Cup. Pero su triunfo solo sirvió para maquillar, al final, la derrota del conjunto europeo. Estados Unidos disputará la semifinal.

