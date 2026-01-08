Tenis
08 de enero de 2026 - 09:20

La española Cristina Bucsa jugará la final de dobles en Brisbane junto a Ellen Perez

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- La tenista española Cristina Bucsa, haciendo pareja junto a la local Ellen Perez, logró clasificarse para la final en la modalidad de dobles femenino del torneo de categoría WTA 250 que se disputa sobre superficie dura en la ciudad astraliana de Brisbane y se jugarán el título contra las gemelas ucranianas Lyudmyla y Nadiia Kichenok.

Por EFE

Bucsa y Perez, terceras favoritas, derrotaron por 6-3, 4-6 y 10-7 a la kazaja Anna Danilina y a la serbia Aleksandra Krunic en un duelo en el que solo obtuvieron tres puntos más. En la primera manga se dieron seis pérdidas de servicio en los nueve juegos, cuatro de ellas consecutivas entre el segundo y el quinto.

Ya en la segunda, dos quiebres consecutivos en el tercero y el quinto dieron una ventaja a las rivales de Bucsa y Perez que supieron administrar hasta el desenlace. Y en la tercera, al mejor de diez puntos, las vencedoras lograron convertir un 4-5 en un 8-5, impulso decisivo para acabar cerrando el triunfo.

Por su parte las hermanas Kichenok tuvieron también una dura batalla ante las rusas Irina Khromacheva y Alexandra Panova que terminó con el resultado de 6-2, 6-7 y 10-7. En el primer set las ucranianas rompieron en el tercero y el quinto, lo que les valió para afrontar por delante el choque. Sin embargo sus oponentes se rehicieron ganando en el segundo un 'tie break' (7-2) con seis pérdidas de servicio en nueve puntos. Esa dinámica se trasladó al tercero, que se llevaron las ganadoras después de verse 11 quiebres en 17 puntos.