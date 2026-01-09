Tenis
09 de enero de 2026 - 10:05

El español Rafa Jodar se clasifica para la final del challenger de Camberra

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2417

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El tenista español Rafael Jodar, de diecinueve años y número 165 del ránking ATP, disputará la final del Challenger de categoría 125 que se celebra sobre pista dura en la ciudad australiana de Camberra contra el belga Alexander Blockx, de veinte y número 115 del mundo.

Por EFE

Jodar, que proviene de la fase previa y que ya ha dejado por el camino a nombres como el chileno Nicolás Jarry, el portugués Jaime Faria y el japonés Sho Shimabukuro sin perder ningún set contra ellos, se vio beneficiado en esta ocasión por la retirada del francés Kyrian Jacquet, quien renunció por precaución a jugar el segundo set tras haber perdido el primero por 6-3.

Blockx, el rival de Jodar, sexto cabeza de serie y que jugó el partido por el título en las Finales Next Gen en las que también estuvo el español, superó en su caso al australiano James McCabe por 6-3, 6-7 y 6-3 en un choque donde concedió muy pocas opciones de quiebre y cometió diez errores forzados menos.