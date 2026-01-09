El español Rafa Jodar se clasifica para la final del challenger de Camberra

Jodar, que proviene de la fase previa y que ya ha dejado por el camino a nombres como el chileno Nicolás Jarry, el portugués Jaime Faria y el japonés Sho Shimabukuro sin perder ningún set contra ellos, se vio beneficiado en esta ocasión por la retirada del francés Kyrian Jacquet, quien renunció por precaución a jugar el segundo set tras haber perdido el primero por 6-3.

Blockx, el rival de Jodar, sexto cabeza de serie y que jugó el partido por el título en las Finales Next Gen en las que también estuvo el español, superó en su caso al australiano James McCabe por 6-3, 6-7 y 6-3 en un choque donde concedió muy pocas opciones de quiebre y cometió diez errores forzados menos.