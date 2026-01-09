Tenis
09 de enero de 2026 - 09:20

Hsieh y Ostapenko jugarán la final de dobles de Brisbane contra Bucsa y Perez

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- La taiwanesa Su Wei Hsieh y la letona Jelena Ostapenko, principales cabezas de serie, serán las rivales de la española Cristina Bucsa y la australiana Ellen Perez, terceras favoritas, en la final del torneo de categoría WTA 500 que se disputa sobre pista dura en la ciudad australiana de Brisbane.

Por EFE

Hsieh y Ostapenko derrotaron en penúltima ronda a las gemelas ucranianas Lyudmyla y Nadiia Kichenok por 6-2 y 6-4 en un duelo donde la principal diferencia estuvo en los puntos ganados con segundo servicio y en el que las ganadoras solo concedieron una opción de rotura, que a pesar de ser aprovechada por sus rivales no les penalizó.

Por su parte Bucsa y Perez habían logrado ya el pase al imponerse por 6-3, 4-6 y 10-7 a la kazaka Anna Danilina y a la serbia Aleksandra Krunic en un partido en el que solo obtuvieron tres puntos más. En la primera manga se dieron seis pérdidas de servicio en los nueve juegos, cuatro de ellas consecutivas entre el segundo y el quinto.

Ya en la segunda, dos quiebres consecutivos en el tercero y el quinto dieron una ventaja a las rivales de Bucsa y Perez que supieron administrar hasta el desenlace. Y en la tercera, al mejor de diez puntos, las vencedoras lograron convertir un 4-5 en un 8-5, impulso decisivo para acabar cerrando el triunfo.