Hsieh y Ostapenko jugarán la final de dobles de Brisbane contra Bucsa y Perez

Hsieh y Ostapenko derrotaron en penúltima ronda a las gemelas ucranianas Lyudmyla y Nadiia Kichenok por 6-2 y 6-4 en un duelo donde la principal diferencia estuvo en los puntos ganados con segundo servicio y en el que las ganadoras solo concedieron una opción de rotura, que a pesar de ser aprovechada por sus rivales no les penalizó.

Por su parte Bucsa y Perez habían logrado ya el pase al imponerse por 6-3, 4-6 y 10-7 a la kazaka Anna Danilina y a la serbia Aleksandra Krunic en un partido en el que solo obtuvieron tres puntos más. En la primera manga se dieron seis pérdidas de servicio en los nueve juegos, cuatro de ellas consecutivas entre el segundo y el quinto.

Ya en la segunda, dos quiebres consecutivos en el tercero y el quinto dieron una ventaja a las rivales de Bucsa y Perez que supieron administrar hasta el desenlace. Y en la tercera, al mejor de diez puntos, las vencedoras lograron convertir un 4-5 en un 8-5, impulso decisivo para acabar cerrando el triunfo.