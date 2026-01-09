Los favoritos cumplen los pronósticos y alcanzan las semifinales en Hong Kong

Musetti, principal favorito, superó por un doble 6-4 al local Cameron Wong, número 150 del mundo y que entró en el cuadro con una invitación. La balanza la desequilibró el porcentaje de puntos conseguidos con segundo servicio y segundo resto, 27 en total para el europeo por los 8 que sumó el asiático.

Rublev, su próximo rival, derrotó por 6-3 y 6-4 al portugués Nuno Borges, obteniendo dieciséis puntos más entre golpes ganadores y errores no forzados y esquivando la única opción de rotura que concedió en el partido, en el séptimo juego de la primera manga. Además fue capaz de ganar en blanco sus tres últimos saques.

En cuanto a Bublik, número 11 del mundo, hizo valer la gran diferencia de ránking con respecto a su oponente, el chino Juncheng Shang, situado el 406 de la ATP, para ganar por 6-1 y 7-6, logrando 19 golpes ganadores más. Pese a ello tuvo que levantar una pelota de set en el segundo parcial, el cual terminó ganando por 7-2 en el 'tie break'.

Finalmente Giron se coló entre los cuatro mejores beneficiado por la lesión de su compatriota Micael Mmoh, quien se retiró tras caer en el primer juego del segundo set. Previamente había perdido también la primera manga, por 6-3, después de ceder su servicio en el cuarto y el sexto juegos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy