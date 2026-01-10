El dobles mixto lleva a Polonia a la final por tercer año seguido

El conjunto europeo se tomó la revancha de la edición anterior cuando el equipo norteamericano le ganó en la final y se llevó el título. Fue el segundo trofeo para Estados Unidos en tres ediciones jugadas (2023 y 2025). Entre ambas, Alemania, que logró este torneo en el 2024.

Será un nuevo intento para Polonia, finalista en el 2024, superada por el combinado germano, y la del 2025, derrotada por Estados Unidos.

Ahora se enfrentará a Suiza en una final inédita. Habrá nuevo campeón.

Polonia volvió a la final gracias a sus jugadores menos habituales. Para el punto decisivo, el dobles, optó por el descanso de Kawa y Zielinski y no apurar con sus mejores tenistas; Hubert Hurkacz e Iga Swiatek que habían jugado previamente sus compromisos individuales.

Fue un acierto porque el dueto europeo ganó a Christian Harrison y Coco Gauff, que había jugado antes, por 7-6(1) y 7-6(2). Polonia alcanzó la final.

Previamente, Hubert Hurkacz adelantó al combinado polaco al imponerse a Taylor Fritz por 7-6(1) y 7-6(2), en un duelo marcado por los saques directos. Después, Coco Gauff salió al rescate del campeón y se impuso a Iga Swiatek por 6-4 y 6-2. Todo quedó enmanos de Katarzyna Kawa y Jan Zielinski que se impusieron en el dobles.

Polonia se medirá en la final del domingo a Suiza que, liderada por Belinda Bencic, alcanzó su objetivo después de superar a Bélgica.

Bencic ha sido clave en el cuadro helvético durante toda la competición por equipos, mixto, que ha formado parte de la apertura del año competitivo. Ha ganado todos los encuentros que ha disputado, tanto en individual como en dobles.

La tenista suiza, undécima del mundo, ganó su compromiso ante la belga Elise Mertens en tres sets (6-3, 4-6 y 7-6(0) en dos horas y 39 minutos, y encarriló la serie contra el conjunto belga que equilibró la situación al ganar el individual masculino. Zizou Bergs batió al veterano Stanislas Wawrinka, de 40 años, que este curso ha anunciado su retirada. Begs ganó por 6-3, 6-7(4) y 6-3.

Todo quedó en manos del punto de dobles y Bencic volvió a asumir la responsabilidad. Y junto a Jakub Paul vencieron a Mertens y Bergs por 6-3, 0-6 y 10-5 y sellaron la clasificación de Suiza para la primera final de su historia en la United Cup.