Kyrgios no jugará el torneo individual del Abierto de Australia

No obstante, Kyrgios, que días atrás jugó con Aryna Sabalenka la exhibición de la llamada "batalla de los sexos", aclaró que formará parte del cuadro de dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

"Después de unas conversaciones con Tenis Australia, he decidido centrarme en los dobles para el Abierto de Australia de este año. Estoy en forma y de vuelta en la pista, pero los torneos a cinco sets son otra cosa y aún no estoy listo para llegar hasta el final", dijo el tenista oceánico, de 30 años, en redes sociales.

"Este torneo lo es todo para mí, pero prefiero ceder mi puesto a alguien que esté listo para aprovechar su momento. Todo es cuestión de construcción y volveré el año que viene con muchas ganas de competir. Nos vemos allí", añadió Kyrgios que recuerda que aún siente las consecuencias de las lesiones sufridas en la muñeca y en la rodilla y que ahora está situado en el puesto 670 del ránking ATP.