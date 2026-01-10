Medvedev se mete en la final en Brisbane junto con Nakashima

Medvedev, número trece del mundo, venció este sábado en la semifinal al estadounidense Alex Michelsen, número 37 del ránking, por 6-4 y 6-2, en un partido en el que se sobrepuso a la ruptura de saque que sufrió en su primer servicio.

El jugador ruso se rehizo y se situó con 4-2 para amarrar el primer set, mientras que en el segundo no cedió ningún servicio y se lo arrebató en dos ocasiones a Michelsen.

Nakashima, 33 de la clasificación mundial, ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 y se metió en su primera final de un torneo de la ATP cuatro años después, cuando lo hizo en San Diego (2022), y la cuarta en su carrera.