Alcaraz y Sinner viajan en el mismo avión a Australia junto a sus equipos

A su llegada al aeropuerto de la capital del estado de Victoria, Sinner declaró, según un vídeo de Eurosport que los dos duermen "bastante" y que no habían "hablado mucho", pero incidió en que "es genial tener a ambos equipos en el mismo avión".

Alcaraz, por su parte, señaló: "siempre es un placer estar aquí. Es un hecho que la temporada ha comenzado y estoy emocionado. Necesitaba jugar más para estar listo, así que es genial estar de vuelta aquí. Nos empujamos el uno al otro para ser mejores. Me quedo con esa buena rivalidad", explicó el tenista de Murcia, que añadió que todo el mundo necesita a alguien para dar el cien por cien.

Al respecto, Sinner explicó que "cada uno es diferente" y este hecho "es bueno para el deporte, tener diferentes personalidades y estilos".

"Es genial compartir la pista con él. Veo un punto completamente diferente sobre cómo abordar determinados puntos. Está genial, así que todo está bien", explicó el italiano.

Ambos tenistas disputaron el sábado en Incheom, en Corea del Sur, un encuentro de exhibición en el que se impuso el español por 2-0.