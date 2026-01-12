El canadiense Raonic anuncia su retirada

"Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero por alguna razón nunca te sientes preparado para ello. Ahora estoy más preparado que nunca", expresó el norteamericano nacido en Montenegro hace 35 años.

"El tenis ha sido mi pasión y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida. He sido la persona más afortunada por haber podido vivir y cumplir mis sueños. He podido acudir cada día y centrarme solo en mejorar, ver adónde me llevaba eso y jugar a un deporte que descubrí a los 8 años por pura casualidad. De alguna manera, se convirtió en mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida", expresó en un emotivo mensaje.

Además de agradecer a aficionados, entrenadores, a su equipo, a la ATP, a la Federación Internacional, organizadores de torneos, rivales, Canadá y su familia, indicó que a partir de ahora no va "a bajar el ritmo".

"Me queda mucha vida por delante y estoy tan motivado y con tantas ganas como en 2011, cuando di el salto en el circuito. Pondré el mismo esfuerzo e intensidad en lo que venga después. Si puedo perseguir la misma excelencia que en el tenis, simplemente intentando ser mejor cada día, ya veremos a dónde me lleva", apuntó.

Raonic, campeón por última vez en Brisbane 2016, alcanzó la final en Wimbledon 2016 y de cuatro Masters 1000 (Canadá 2013, París 2014, Indian Wells 2016 y Cincinnati 2020). En su amplio recorrido consiguió vencer a tres de los cuatro miembros del 'Big-4': el suizo Roger Federer, el español Rafa Nadal y el británico Andy MUrray.