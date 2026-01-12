Emiliana Arango sucumbe ante Ruzic y se despide del WTA 250 de Hobart

No le bastó a Arango con romperle el servicio en tres ocasiones a su contrincante para llevarse el primer set, en donde falló en sus dos últimos servicios para, finalmente, cedérselo a la croata.

Ya llegada la segunda manga, la diestra colombiana se desinfló y no tuvo oportunidad de poner las tablas para forzar un tercer set.

Dos pérdidas de servicio fueron suficientes para que Ruzic lograra distanciarse en el marcador para arrebatarle a Arango la oportunidad de personarse en los octavos de final.

Por tanto, la tenista croata, ya en octavos, se enfrentará a la argentina y número 64 del mundo Solana Sierra el próximo miércoles después de que esta lograse imponerse a la estadounidense Caty McNally por 6-1, 4-6 y 6-1.

