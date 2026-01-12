Tenis
Sabalenka sigue nº1, Gauff vuelve al podio y Bouzas consigue el mejor puesto de su carrera

Redacción Deportes, 12 ene (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka se mantiene como número 1 del ranking WTA con 10.990 puntos tras revalidar su título en Brisbane, la polaca Iga Swiatek la sigue con 8.328 y la estadounidense Coco Gauff sube al tercer puesto, con 6.423 puntos, tras arrebatarle la plaza a Amanada Anisimova, que está cerca, en la cuarta posición, con 6.320 puntos.

Por EFE

Por su parte, la española Paula Badosa desciende un puesto en la tabla y se posiciona en el puesto 26, con 1.675 puntos, mientras que Jessica Bouzas sube dos puestos y alcanza el mejor puesto de su carrera (40) tras ganar a la actual número 3 del mundo, Coco Gauff, en la United Cup.

El ascenso más significante de la semana en el ránking WTA ha sido el de la china Xinyu Wang, que ha conseguido subir 14 puestos hasta alcanzar la posición 43, con 1.194 puntos.

En el polo opuesto, la estadounidense Ashlyn Krueger ha protagonizado el descenso más notable de la semana, con un pérdida de 12 posiciones, para situarse en el puesto 61 de la tabla con 1.026 puntos.