Sebastián Báez y Francisco Comesaña se meten en octavos del ASB Classic

Sebastián Báez, número 39 del mundo, se impuso al estadounidense Emilio Nava en tres sets por 4-6, 7-5 y 6-3 en un encuentro en donde el diestro argentino fue de menos a más. Tras ceder el primer set en favor del norteamericano, Báez apretó en el final del segundo para poner tablas y acabar llevándose el encuentro en la tercera manga.

Por su parte, el otro tenista argentino y número 68 del mundo, Francisco Comesaña, se pudo llevar su encuentro frente al francés Valentin Royer por un doble 6-4. El argentino logró romperle el servicio al galo en dos ocasiones durante el partido para sellar su clasificación para la próxima ronda.

Sebastián Báez se enfrentará al estadounidense número 48 del mundo Jenson Brooksby, mientras que Francisco Comesaña disputará su respectivo encuentro ante el estadounidense número 8 del mundo Ben Shelton en busca de un pase para los cuartos de final del torneo.