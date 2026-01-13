Los argentinos Navone y Etcheverry, eliminados en primera ronda

Redacción deportes, 13 ene (EFE).- Los argentinos Mariano Navone y Tomás Martín Etcheverry han caído eliminados en la primera ronda del torneo de Auckland (Nueva Zelanda) al perder frente al estadounidense Alex Michelsen y el portugués Nuno Borges, sexto y quinto favoritos, espectivamente, en tres mangas.