13 de enero de 2026 - 08:40
Los argentinos Navone y Etcheverry, eliminados en primera ronda
Redacción deportes, 13 ene (EFE).- Los argentinos Mariano Navone y Tomás Martín Etcheverry han caído eliminados en la primera ronda del torneo de Auckland (Nueva Zelanda) al perder frente al estadounidense Alex Michelsen y el portugués Nuno Borges, sexto y quinto favoritos, espectivamente, en tres mangas.
Navone cedió por 6-2, 2-6 y 5-7 en dos horas y 27 minutos, tres menos que necesitó Borge para deshacerse de Etcheverry por 7-5, 3-6 y 7-6 (2).
Estas derrotas dejan solamente dos argentinos en la segunda ronda del torneo. Francisco Comesaña se enfrentará al primer favorito, el estadounidense Ben Shelton y Sebastián Báez, séptimo preclasificado, al también norteamericano Jenson Brooksby.