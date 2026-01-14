Davidovich, en cuartos de final: "Es cuestión de paciencia y vendrán las oportunidades"

El malagueño, decimoquinto del mundo, que el pasado curso alcanzó cuatro finales y ninguna le llevó al título -totaliza cinco en su carrera sin éxito alguno por el momento-, está satisfecho porque el arranque de cada temporada es complicado.

"No son fáciles los primeros partidos del año, siempre son difíciles. Al final no sabes donde está tu nivel pero al final el trabajo duro de la pretemporada está dando sus frutos", dijo Davidovich, primer cabeza de serie del torneo.

El tenista español confía en disfrutar de un buen curso en este 2026. "Estoy tranquilo, sé que hemos hecho un buen trabajo y al final es cuestión de paciencia y vendrán las oportunidades", dijo tras ganar a Hijitaka.

Davidovich se enfrentará en cuartos de final al monegasco Valentin Vacherot que superó la segunda ronda sin tener que saltar a la pista por la retirada del australiano Thanasi Kokkinakis.

"Vacherot es un jugador muy agresivo. Tiene todas las armas. Ha mejorado mucho. Le he visto entrenar en Mónaco y sé que es muy trabajador que pone muchas ganas y será un partido muy duro. Ha mejorado mucho de fondo de pista así que creo que va a ser un partido muy duro", analizó Davidovich.

Davidovich es el segundo español en los cuartos de final del torneo de Adelaida junto a Jaume Munar que previamente remontó al argentino Francisco Cerúndolo, tercer cabeza de serie, por 3-6, -5 y 6-4, jugará el siguiente tramo contra el checo Tomas Machac que ganó al francés Quentin Halys por 6-4 y 6-2.