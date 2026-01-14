Keys se enfrentará Mboko en cuartos y Jacqueline Cristian a Kimberly Birrel

Keys venció de manera amplia en su encuentro de octavos de final frente a la checa número 60 del mundo, Tereza Valentova, por un 6-4 y 6-1 mientras que Mboko superó a la rusa número 33 del mundo Anna Kalinskaya por 6-2, 3-6 y 7-6.

El otro encuentro de cuartos de final enfrentará a la rumana número 37 del mundo, Jaqueline Cristian, frente a la australiana número 107 del mundo, Kimberly Birrel.

La rumana logró sobrepasar a la australiana número 48 del mundo, Daria Kasatkina, por 6-4 y 6-0 en un segundo set donde se vio la amplia ventaja de la rumana mientras que Birrel avanzó a los cuartos después de que su rival, la checa número 34 del mundo, Marketa Vondrousova, se tuviese que retirar.