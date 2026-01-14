Munar remonta a Fran Cerúndolo y se mete en cuartos

Munar, 38 del ránking mundial, se impuso por 3-6, 7-5 y 6-4 tras dos horas y 29 minutos en los que tuvo que echar mano de templanza cuando Cerúndolo llevó la iniciativa y efectividad para aprovechar determinados momentos para encontrar el camino de la victoria.

“Estoy muy orgulloso, hoy fue un partido difícil. Al principio sentí que él tenía el control del partido, pero traté de poner más energía y ha sido increíble", comentó el tenista balear, que logró 14 saques directos y fundamentó su reacción en su agresividad y en evitar errores no forzados.

Munar se enfrentará en los cuartos de final al checo Tomas Machac, octavo favorito, que superó al francés Quentin Halys por 6-4 y 6-2.

También progresó a cuartos el segundo preclasificado, el estadounidense Tommy Paul, ganador del duelo fratricida ante el gigante Reilly Opelka por un doble 6-4. Se encontrará en dicha ronda con el australiano Aleksandar Vukic, que se impuso al italiano Andrea Vavassori por 6-2 y 7-6 (5).

