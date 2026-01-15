Andreeva cumple en Adelaida, en cuartos con muchas sorpresas

En una jornada repleta de sorpresas, la número 107 del mundo, la australiana Kimberly Birrel, se impuso por 5-7, 6-1 y 7-5 a la rumana número 37 del ránking, Jaqueline Cristian, que perdió la confianza después de hacer un mal segundo set.

También contra pronóstico, la joven canadiense de 17 años y número 17 del ránking mundial, Victoria Mboko, venció a la estadounidense número 9 del mundo, Madison Keys, una de las cabezas de serie del torneo, por 6-4, 4-6 y 6-2.

Para finalizar los cuartos de final del torneo, la tenista rusa número 23 del mundo, Diana Schnaider, superó a la estadounidense número 15 del mundo, Emma Navarro, que cayó con un doble 6-3, después de que la rusa le rompiese el servicio en hasta cuatro ocasiones.

El cuadro de la competición cruza a Birrel con Mboko para la primera semifinal, el próximo viernes, y la otra semifinal la protagonizarán las dos rusas, Andreeva y Schnaider, el mismo día.

