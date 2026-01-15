Davidovich, a semifinales: "a Humbert le conozco bastante y va a ser un partido muy duro"

El malagueño, decimoquinto del mundo, ganó a un Vacheron, 32 del ránking, al que superó la segunda ronda sin tener que saltar a la pista debido a al retirada de su oponente, el australiano Thanasi Kokkinakis.

"Él ha empezado sacando muy bien durante todo el primer set y al final he tenido un poco de suerte en el 'tie break' con dos cintas, pero al final le han quedado una segunda bola más cómoda y le he hecho el tiro ganador", ha declarado Davidovich sobre el apretado primer set.

Pero Davidovich consiguió hacerse con el segundo set y dominar el partido para terminarlo en una hora y media. Según él, gracias a "pequeños detalles" en el 'tie break' y el uso de "bolas bastante gordas y usadas".

"Sabía que tenía mi oportunidad ahí para romperle y al final ha ido creciendo mi nivel durante el segundo set y he estado disfrutando mucho", confesó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Davidovich queda como única representación española en Adelaida para medirse contra Humbert, 36 del ránking mundial y al que define como "un jugador muy agresivo, en (pista) rápida, y lo hace muy bien", en un partido en el que asegura que "va a sacar sus armas" y su oponente las suyas.