Giron salva el partido contra Darderi y la lluvia detiene el resto de partidos de cuartos

El argentino Sebatián Báez fue uno de los perjudicados. Comenzó dominando el partido contra Ben Shelton 5-7, 1,0, pero el partido tuvo que interrumpirse en el segundo set debido a una fuerte tormenta. Está previsto que el ganador del duelo juegue el mismo día contra Giron.

El partido entre el estadounidense Eliot Spizzirri contra el húngaro Fabian Marzsan también tuvo que suspenderse sin llegar a completarse el primer set. Mientras que el del francés Giovanni Mpetshi contra el checo Jakub Mensik todavía no ha podido disputarse debido al temporal.