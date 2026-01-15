Tenis
15 de enero de 2026 - 07:00

Giron salva el partido contra Darderi y la lluvia detiene el resto de partidos de cuartos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2420

Redacción deportes, 15 ene (EFE).- El estadounidense Marcos Giron logró remontar, sobrevivir a la lluvia y vencer al italiano Luciano Darderi por 1-6, 7-5, 6-4, en un partido que se alargó hasta las 2 horas y 35 minutos en los cuartos de final del torneo de Auckland (Nueva Zelanda), mientras que el resto de los partidos de cuartos de final ha sido suspendidos hasta el próximo día debido a las fuertes lluvias.

Por EFE

El argentino Sebatián Báez fue uno de los perjudicados. Comenzó dominando el partido contra Ben Shelton 5-7, 1,0, pero el partido tuvo que interrumpirse en el segundo set debido a una fuerte tormenta. Está previsto que el ganador del duelo juegue el mismo día contra Giron.

El partido entre el estadounidense Eliot Spizzirri contra el húngaro Fabian Marzsan también tuvo que suspenderse sin llegar a completarse el primer set. Mientras que el del francés Giovanni Mpetshi contra el checo Jakub Mensik todavía no ha podido disputarse debido al temporal.