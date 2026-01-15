Munar cae en cuartos de final contra Machac

,Una hora y media le bastó al tenista checo, octavo favorito, para imponerse a Munar y conseguir plaza para las semifinales, donde se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, quien venció al australiano Aleksandar Vukic 6-3 6-2.

Es la sexta clasificación de Machac a una semifinal en el ATP Tour. La última vez del checo que alcanzó esta ronda fue en Acapulco, donde ganó a Alejandro Davidovich en la final.

La esperanza de presencia española en semifinales recae ahora en Alejandro Davidovich, que se jugará la última plaza para la penúltima ronda este jueves frente al al monegasco Valetin Vacherot.

. El vencedor se enfrentará contra el francés Ugo Umbert, quien ganó en cuartos de final al kazajo Alexander Shevchenko, en menos de una hora, por 6-0 y 6-3.

