Cocciaretto vuelve a la final de Hobart; Jovic aspira a su segundo título

La transalpina acumula seis victorias seguidas, desde la fase previa, y se situó en la final WTA 250. Cocciaretto, que no tuvo excesiva oposición de Ruzic, a la que superó en una hora y 18 minutos, se situó en su tercera final en el circuito, la segunda en Hobart tras la del 2023.

Aspira así al segundo título de su carrera y se medirá a la joven Iva Jovic, de 18 años, que remontó ante Preston para situarse en la segunda final de su carrera en una temporada donde ha ganado siete partidos y ha perdido solo uno.

La jugadora más joven del top 100 ganó el pasado año en Guadalajara, México. El único torneo que tiene.