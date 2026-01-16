Tenis
16 de enero de 2026 - 07:15

Cocciaretto vuelve a la final de Hobart; Jovic aspira a su segundo título

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- La italiana Elisabetta Cocciaretto alargó su buen arranque de año y, tras ganar a la croata Antonia Ruzic por 6-3 y 6-2, disputará su primera final del curso ante la estadounidense Iva Jovic, que superó a la australiana Taylah Preston por 4-6, 6-4 y 6-1.

Por EFE

La transalpina acumula seis victorias seguidas, desde la fase previa, y se situó en la final WTA 250. Cocciaretto, que no tuvo excesiva oposición de Ruzic, a la que superó en una hora y 18 minutos, se situó en su tercera final en el circuito, la segunda en Hobart tras la del 2023.

Aspira así al segundo título de su carrera y se medirá a la joven Iva Jovic, de 18 años, que remontó ante Preston para situarse en la segunda final de su carrera en una temporada donde ha ganado siete partidos y ha perdido solo uno.

La jugadora más joven del top 100 ganó el pasado año en Guadalajara, México. El único torneo que tiene.