La reconquista de Sabalenka, la incógnita de Badosa

Campeona en el 2023 y en el 2024, Aryna Sabalenka, dominadora del circuito WTA en los tiempos recientes, pretende reconquistar Australia e implantar su dominio desde el principio del curso. La bielorrusa, número uno del mundo, llega al primer Grand Slam del año con el título en Brisbane ya en el bolsillo. El vigésimo segundo trofeo de su carrera, el primero del 2025.

Ganadora de cuatro Grand Slam y finalista de otros tres, la jugadora de Minsk se ha consolidado como la mejor del momento. Salió airosa del pulso que mantuvo durante un tiempo con la polaca Iga Swiatek. Ahora da la sensación de ser más fuerte, más regular.

Número uno mundial por segundo año seguido, a sus 27 años es la mejor a pesar del reparto de premios a lo largo del curso en el tenis femenino. En el 2025 ganó su cuarto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, fue finalista en Australia y Roland Garros y semifinalista en Wimbledon.

Sin embargo, el triunfo de Madyson Keys en el Melbourne Park en enero del 2025 dejó patente que la bielorrusa no es imbatible. La venció en este Grand Slam donde sumaba 20 victorias seguidas y la dejó sin su tercera corona en Australia, algo que no lo consigue nadie desde Martina Hingis en 1999.

Sabalenka, no obstante está siempre en los tramos finales de los grandes eventos. No se los pierde, pero cayó sorprendentemente con la estadounidense y también con lCoco Gauff en Roland Garros o la kazaja Elena Rybakina en las Finales WTA.

La bielorrusa, que terminó el 2025 con cuatro títulos y nueve finales se topa con el momento de otras jugadoras emergentes que aspiran al éxito en Australia. Además de Swiatek, exnumero uno, con seis Grand Slam aunque de prestaciones menores en pista dura, siempre es una jugadora con la que contar.

Asoma, ya asentada tras un estupendo 2025, la estadounidense Amanda Anisimova que ganó a Sabalenka en Wimbledon y que ahora es la cuarta del mundo, que en el curso pasado disputó cinco finales, entre ellas las del Abierto de Estados Unidos y Wimbledon, con derrota, y ganó en Pekín y Doha.

Coco Gauff es la tercera del ránking WTA y ya ha consolidado su historial cuando se impuso en Roland Garros que añadió al Abierto de Estados Unidos del 2023 y al torneo de Maestras del 2024. Erigida en una de las candidatas afronta otro desafío igual que la kazaja Rybakina o la estadounidense Jessica Pegula, sexta del mundo. Detrás, amenazas, la italiana Jasmine Paolini o la joven rusa Mirra Andreeva, pupila de Conchita Martínez, en el año de su consolidación, de su madurez. Madyson Keys, defiende la corona.

Una de las atracciones del cuadro femenino será Venus Williams, siete veces campeona de Grand Slam, que se convertirá a sus 45 años en la tenista de mayor edad en jugar en el Grand Slam australiano luego de haber recibido una invitación de la organización.

La presencia de Paula Badosa es una incógnita. Después de medio año sin competir, lastrado por las lesiones, ha reaparecido ilusionada en este 2026 con la primera mirada puesta en el Abierto de Australia.

Fue semifinalista hace un año en las Antípodas la catalana que brilló en el primer Grand Slam del curso en el 2025 y solo fue frenada por Sabalenka, a orillas de la final.

Su mal papel en Adelaida, donde perdió en primera ronda, deja dudas ante el inicio del evento de Melbourne, un evento condicionado por el calor, por las condiciones físicas y la capacidad de adaptación de las jugadoras.

Cuenta con experiencia Badosa que cuenta con su fe y capacidad de sufrimiento que le han asentado entre las mejores del mundo.

Otras españolas, Cristina Bucsa, Jessica Bouzas, apuntan a mejorar su rendimiento en este torneo. Bucsa ya es habitual en los cuadros principales y ha mejorado en pista rápida. Su espíritu de lucha la erige en una adversaria complicada para cualquier rival. Un obstáculo, igual que Jessica Bouzas que tuvo un buen papel en Brisbane donde pudo jugar con rivales de nivel. Su objetivo es atravesar rondas en el cuadro y consolidarse como jugadora competitiva.

La andadura de Paula Badosa empieza con la kazaja Zarina Diyas en la primera ronda mientras que la número uno del ránking ATP, Aryna Sabalenka, se estrenará con la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, en el número 118.

La bielorrusa, reciente ganadora del torneo de Brisbane, se enfrentará en una hipotética semifinal con la estadounidense Coco Gauff, mientras que la polaca Iga Swiatek, segunda cabeza de serie, tendría como adversaria en el camino hacia el título a la estadounidense Amanda Anismova.

En el camino de la número uno, apunta Anastasia Pavlyuchenkova en la segunda eliminatoria y luego la británica Emma Raducanu. La canadiense Victoria Mboko revelación del circuito, está en su recorrido, en la cuarta ronda mientras que ya en cuartos, asoman Jasmine Paolini o la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Swiataek, que comienza contra una adversaria de la fase previa, tiene la checa Marie Bouzkova o la mexicana Renata Zarazúa en segunda con la italiana Elisabetta Cocciaretto después. La japonesa Naomi Osaka apunta a octavos y la kazaja Elana Rybakina en cuartos. Para semifinales, en su camino se cruza las estadounidenses Jessica Pegula o Anastasia Anisimova o MAdison Keys y la española Badosa si iguala el registro del pasado curso.

En cuanto a las españolas, Jessica Bouzas se las verá con una rival de la fase previa y Cristina Bucsa ante la ucraniana Elina Svitolina.

Once ganadoras de Grand Slam, entre ellas cuatro excampeonas del Abierto Australia, forman parte de la presente edición.