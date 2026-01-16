Mboko y Andreeva se disputarán el título en Adelaida

Mboko, de 19 años, tardó 59 minutos en sumar la victoria ante Birrel y situarse en la tercera finald e su carrera para aspirar a su tercer trofeo tras los de Hong Kong y Montreal.

La norteamericana se medirá a la tercera favorita, Andreeva, pupila de Conchita Martínez, que batió a Shnaider. La octava tenista del mundo jugará su quinta final. Será un duelo de dos de las mejores jugadoras jóvenes del momento, las dos adolescentes mejor clasificadas en el ránking WTA. Nunca se han enfrentado entre sí.

La rusa cuenta conlos títulos de Indian Wells y Dubai del 2025 y el de Iasi en el 2024. Fue finalista, con derrota, en Ningbo, en el 2024.