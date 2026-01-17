Andreeva no da opción a Mboko y logra el título

La pupila de la española Conchita MArtínez, que inició mal el encuentro, con 3-0 en contra, tardó 64 minutos en conquistar el cuarto título de su carrera impulsada por un intenso ritmo que la llevó a apuntarse doce de los últimos trece juegos disputados.

Ha completado un evento brillante Andreeva que consiguió su primer trofeo de categoría 500 tras uno 250, Iasi, y dos WTA 1000 (Indian Wells y Dubai) que la impulsan al puesto séptimo del ránking femenino, por delante de la italiana Jasmine Paolini.