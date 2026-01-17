Cocciaretto, cuarta jugadora que conquista el título desde la fase previa

La transalpina consiguió por fin el trofeo de este evento que se le escapó en el 2024, cuando perdió en la final contra la norteamericana Lauren Davis. La italiana, que solo contaba con título del torneo de Lausana hace dos temporadas, se convirtió en la cuarta jugadora procedente de la fase previa que consigue imponerse.

Cocciaretto, ahora ubicada en el puesto 80 del ránking femenino, aplacó el impulso y el buen momento de su rival, con 18 años la más joven del top 100, que no pudo añadir Hobart a un historial que cuenta con el trofeo de Guadalajara, México, en el 2025.