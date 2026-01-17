Mensik deja sin título a Sebastián Báez

El europeo de 20 años frenó la remontada que intentó su rival en el segundo parcial y salvó tres puntos de set, en el choque entre dos jugadores que se enfrentaban por primera vez.

El saque ayudó al triunfo a Mensik -once directos en la manga inicial y 18 en el total al final del partido- y evitó un nuevo triunfo de Báez que llegó a la final de Auckland con siete partidos ganados seguidos y ninguna derrota en lo que va de 2026.

Jakub Mensik consiguió el segundo título de su carrera en Auckland tras el logrado en Miami en el 2025.