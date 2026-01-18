Ferrero: "Pasado un tiempo seguro que me entran ganas de volver al circuito"

Carlos Alcaraz estuvo acompañado en el Rod Laver Arena del que ya es su primer preparador, Samu López, en su primer partido oficial de la temporada, en el enfrentamiento contra el australiano Adam Walton, y por primera vez sin Ferrero dentro del equipo.

Ferrero publicó en Instagram un vídeo en una de las pistas de tenis de su academia en la que se mostró agradecido por el cariño que le ha mostrado la gente. "Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Primero de todo quería agradeceros el montón de mensajes que he recibido desde el mes de diciembre. No esperaba tantísimos mensajes de cariño y apoyo y de verdad que lo agradezco un montón", comienza Ferrero, que se mostró feliz de estar más tiempo con su familia.

"Estoy contento de estar también más tiempo en casa en la academia, con mi familia. Siempre es de agradecer después de tanto viaje y tanto tiempo fuera de casa", añadió el exentrenador de Alcaraz, que no descarta regresar a la actividad en un futuro.

"Pasado un tiempo seguro que me entran muchas ganas de volver al circuito", añadió. "Os iré contando nuevos proyectos que me salgan durante el año", acabó el que como jugador fuera número uno del mundo y campeón de Roland Garros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy