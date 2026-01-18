Sabalenka, sin concesiones

La tenista de Minsk logró su victoria 101 en torneos del Grand Slam y amplía su número de partidos ganados en lo que va de 2026. Ante la francesa, que debutaba en Melbourne, ganadora el pasado año del torneo de Sao Paulo, de categoría 250, Sabalenka sumó su sexta victoria seguida tras las cinco que consiguió en Brisbane y que le dieron el trofeo.

La francesa, que por segunda vez jugaba en el cuadro principal de un Grand Slam tras Roland Garros el pasado año, asumió su inferioridad, especialmente en la segunda manga, cuando la número uno del mundo aceleró.

Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la ganadora del partido entre la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la china Zhuoxuan Bai.