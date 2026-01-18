Venus lleva al límite a Danilovic pero se despide de Australia

La balcánica necesitó dos horas y 19 minutos para remontar a la ganadora de siete Grand Slams, aunque el último fue en Wimbledon en 2008. En Melbourne jugó gracias a una invitación de la organización.

Venus, erigida en la mujer de más edad en disputar el Abierto de Australia, veintiocho años después de su debut, en la edición de 1998, tuvo cerca la clasificación pero no aguantó el ritmo final y cayó víctima del desgaste.

Tras anotarse el primer set en el desempate, no pudo frenar la reacción de Danilovic. La jugadora de Florida, que disputó por vigésimo segunda vez el primer Grand Slam de cada curso, aunque nunca lo pudo ganar a pesar de jugar dos finales (2003 y 2017) que perdió contra su hermana Serena, recuperó el pulso del partido en la manga definitiva, que dominó con 4-0, a solo dos juegos del triunfo.

Líder de victorias entre todas las jugadoras en activo -271 partidos ganados en Grand Slams, la quinta con más en la Era Abierta-, pretendía lograr su primera victoria desde que ganó el encuentro contra Peyton Stearns, 35 del mundo, en el torneo de Washington en verano pasado. Desde entonces todo han sido derrotas: en Cincinnati, en el Abierto de Estados Unidos, y este 2026 en Auckland y en Hobart, eventos en los que se inscribió como preparación para Australia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Danilovic logró un parcial de 6-0 para remontar el 4-1 en contra en el tercer set y amarrar el triunfo ante una jugadora con la que no había jugado hasta ahora y que alargó su presencia en el cuadro principal del primer Grand Slam del curso, donde su mejor actuación fueron los octavos de final que alcanzó el pasado curso.

La balcánica jugará en segunda ronda contra la ganadora del choque entre la estadounidense Coco Gauff, tercera favorita, y la rusa Kamila Rakhimova.