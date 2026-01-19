Alcaraz alarga la racha de victorias en sus estrenos

El joven tenista murciano, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, ya está en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'major' del curso y el único de los cuatro torneos del máximo nivel que aún no ha ganado.

El de El Palmar selló el pase con un triunfo ante el australiano Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 y su siguiente rival será, este miércoles en horario aún por determinar, el alemán Yannick Hanfmann, veterano jugador de 34 años y que ocupa el puesto 102 en el ranking internacional.

El germano, que llegó a ser el 45 en julio de 2023, venció en su debut al estadounidense Zachary Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 (3) y se medirá a Alcaraz por segunda vez en el circuito. La primera se dio en la segunda ronda del ATP 500 de Pekín en 2023 con victoria del murciano por 6-4 y 6-3. Hay otro precedente en categoría inferior, en concreto en el Challenger de Sevilla en 2019 y también se impuso el palmareño, que entonces apenas tenía 16 años. El resultado en ese choque de segunda ronda fue 7-6 (3) y 7-6 (4).

A este nuevo choque llegará el pupilo de Samuel López con el objetivo de mantener las buenas sensaciones que experimentó frente a Walton y avanzar en su rodaje competitivo, algo que aún le falta teniendo después de un período sin competir y sin torneo previo al primer Grand Slam del curso. No jugaba un partido oficial Alcraz desde hacía dos meses, desde el pasado 16 de noviembre, día en el que perdió la final de las Finales ATP frente al italiano Jannik Sinner por 6-7 (4) y 5-7.

El español afronta su vigésima participación en un cuadro final de Grand Slam, la quinta en Melbourne, y en las 20 logró el pase a la segunda ronda. El líder de la ATP, que ya acumula seis títulos de los grandes -Abierto de Estados Unidos 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 y 2025-, tiene su peor resultado en un major en el Abierto de Estados Unidos 2024 y antes, en 2021, en Australia y en Wimbledon, cuando cayó en la segunda ronda en los tres casos.

En sus temporadas como profesional -debutó en 2020, campaña que enseguida se detuvo por la pandemia del coronavirus- siempre arrancó ganando en su primer partido en el circuito y en ese sentido acredita un siete de siete de estrenos victoriosos.