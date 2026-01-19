Arango queda eliminada en primera ronda del Abierto de Australia frente a Kessler

Arango, de 25 años y originaria de Medellín, ofreció resistencia durante una hora y diez frente a la estadounidense, aunque no logró imponerse y quedó eliminada, mientras que su rival avanzó a la segunda ronda, donde se medirá a la también estadounidense Jessica Pegula o a la rusa Anastasia Zakharova, una vez se resuelva el cruce entre ambas en primera ronda.

Al servir por el partido, la estadounidense mostró temple y autoridad, combinando un saque potente -con un envío al cuerpo de 165 km/h- y un juego agresivo desde el fondo.

Un intercambio de 19 golpes evidenció la resistencia de la colombiana, que pese a su lucha, sucumbió a la presión constante de Kessler.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, la colombiana quedó en la ronda de clasificación frente a la ucraniana Daria Snigur, por 6-3, 5-7 y 3-6.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy