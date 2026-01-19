Badosa se reivindica y queda como única española en Australia

La catalana, que hace un año mostró su mejor nivel en este Grand Slam, con las semifinales que alcanzó, solo frenada por la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se reivindicó contra Diyas, invitada del torneo y con la que no había jugado nunca.

Más que por el nivel de la adversaria por las propias sensaciones de la española que estuvo casi media temporada del 2025 sin competir lastrada por los contratiempos físicos. De hecho, dejó de jugar tras el WTA 1000 de Miami con la presencia puntual en Pekín. Tres meses de baja que lastraron el progreso de la que llegó a ser número dos del mundo.

Tardó 81 minutos en reafirmar su retorno al primer Grand Slam del curso Paula Badosa, que intentó coger el tono necesario en el torneo de Brisbane, con una victoria sobre Marie Bouzkova que no tuvo continuidad. Tampoco en Adelaida, una semana después, donde cayó en primera ronda.

Vigésima quinta en el circuito, la única española en segunda ronda en Melbourne, jugará contra la rusa Oksana Selekhmetova que superó ala alemana Elle Seidel por 65-3, 3-6 y 6-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por quinta vez en el segundo tramo del Abierto de Australia, queda Badosa como única representante española en el primer Grand Slam del curso tras las eliminiaciones de Cristina Bucsa, Jessica Bouzas y Guiomar Maristany.