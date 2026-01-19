Djokovic pide explicaciones al Gobierno serbio por el recorte de fondos para el tenis

"Uno debería preguntarse el porqué de esa decisión, si se trata de un deporte que ha sido una de las marcas de país más exitosas en los últimos veinte años, un deporte que ha producido algunos de los mejores embajadores de Serbia en el mundo", comentó a la emisora NovaS desde Melbourne, donde participa en el Abierto de Australia.

El tenista, ganador de 24 torneos de Grand Slam, afirmó que mientras otras disciplinas han visto aumentados sus recursos, el tenis ha recibido 2,5 veces menos dinero.

"Esto pone a la Federación de Tenis de Serbia en una situación de jaque mate. Mi tío, que es presidente, me dijo que faltan unos meses para la bancarrota de la Federación", dijo Djokovic.

"Ustedes y otros medios deberían preguntarle al Ministerio por qué hizo esto. Tengo mis ideas, pero es mejor no compartirlas. Creo que algunas cosas son obvias, pero la pregunta debería plantearse a las instituciones correspondientes, así que... veamos qué dicen", declaró.

El tenista se mudó el pasado otoño a Atenas junto a su familia tras ser tratado en Serbia durante meses por medios afines al presidente Aleksandar Vucic como "traidor" por apoyar las protestas estudiantiles contra el Gobierno.

Los estudiantes lideran desde noviembre de 2024 manifestaciones, que han sido por momentos multitudinarias, contra la corrupción y en favor del Estado de derecho, surgidas tras el colapso de una marquesina en una estación de trenes en Novi Sad, que dejó 16 muertos.