Medvedev gana un partido de Grand Slam 370 días después

El moscovita, tres veces finalista en Melbourne, cayó en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, de Wimbledon y de Roland Garros del 2025 y su único partido ganado fue en este escenario, en el primer Grand Slam del pasado curso, frente el filipino Samrej Kasidit. Después, en segunda, cayó con el estadounidense Learner Tien.

Sin embargo, da la sensación de que el otrora número uno del mundo, ahora duodécimo en la clasificación mundial, ha recuperado su mejor nivel y cuenta sus partidos por victorias. En lo que va de 2026 ha ganado todo lo que ha jugado. Los cinco en Brisbane, donde consiguió el título la semana pasada, y ahora este primero contra De Jong, en Australia.

En su camino por el nuevo curso, el ruso solo ha perdido un set de los catorce que ha disputado. "No fue fácil esta vez. Es un torneo distinto, un Grand Slam".

"Cada partido del año pasado en los Grand slam fue diferente ante buenos rivales, cabezas de serie. El 2025 no fue mi mejor año. Tenía ganas de que llegara este abierto de Australia", dijo Medvedev sobre la pista.

El ruso, que en tres ocasiones, 2021, 2022 y 2024 estuvo a un paso del título en Melbourne, jugará en segunda ronda contra el francés Quentin Halys que gnaó al chileno Alejandro Tabilo por 6-2, 6-2 y 7-6(2).