Nadal envía su apoyo a las familias de las víctimas del accidente de tren con 39 muertos

"Mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente ocurrido en Adamuz. Os envío un fuerte abrazo y todo mi apoyo en estos momentos tan difíciles", escribió Nadal en su cuenta de la red social X.

Nadal también envió un mensaje de "ánimo" y sus "mejores deseos para las personas heridas, con la esperanza de que se recuperen lo antes posible".

Un total de 39 personas han fallecido, según han indicado a EFE fuentes de la investigación, y 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, tras el accidente de un tren que cubría el trayecto de Málaga a Madrid, tras descarrilar sus tres últimos vagones e invadir la vía contigua por la que circulaba otro convoy con destino a Huelva.