Navone no puede con Medjedovic y se despide de Australia

Tres horas y cuatro minutos de resistencia ofreció el argentino que no ha ganado partido alguno en lo que va de 2026. Navone, 74 del ránking ATP, perdió en su estreno en sus partidos de Hong Kong y Auckland y se va ahora del primer Grand Slam del curso sin ganar en ninguna de sus dos presencias.

Medjedovic, por su parte, sumó ante Navone su primer triunfo en un torneo de este nivel.