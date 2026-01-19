Swiatek, de menos a más hacia segunda ronda

La jugadora oriental, 130 del ránking femenino, exigió al máximo a la ganadora de seis Gran Slams, que jugará en la siguiente eliminatoria con la checa Marie Bouzkova, verdugo de la mexicana Renata Zarazu, por 6-2 y 7-5.

Avanza Swiatek, otrora número uno del mundo, hacia la conquista del único grande que falta en su palmarés. Tiene dos Roland Garros, un Abierto de Estados Unidos y un Wimbledon la polaca que sufrió para batir a la china que disfrutaba de su cuarta presencia en el cuadro principal del primer Grand Slam del curso.

Procedente de la fase previa dominó la primera manga Yue que obligó a desplegar su mejor juego a Swiatek.

La europea, que solo perdió una vez en la primera ronda de un Grand slam, en el 2019, necesitó casi dos horas para doblegar a su rival. Swiatek, segunda del mundo, jugará contra Bouzkova, 44 del ránking femenino.

