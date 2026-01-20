Garín roza la segunda ronda en Australia y cae ante Darderi en tres ajustados sets

Darderi avanzó a la segunda ronda del Abierto tras un duelo con el chileno de cerca de tres horas y se enfrentará entonces al francés Giovanni Mpetshi Perricard o al argentino Sebastián Báez, una vez se resuelva el cruce entre ambos.

Garín, que llegó a forzar dos "tie-breaks", se mantuvo en la pelea con un buen rendimiento al saque y salvó varias oportunidades de cierre en el tramo final. Darderi, sin embargo, supo sostener la presión en los momentos clave y evitó que el encuentro se alargara a un cuarto set.

El desenlace volvió a decidirse en el desempate del tercer parcial, donde el italiano fue más firme para sellar el triunfo en sets corridos.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el chileno corrió mejor suerte y llegó hasta la segunda ronda, donde perdió frente al estadounidense Taylor Fritz por 6-2, 6-1 y 6-0.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy