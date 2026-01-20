Jodar: "La victoria y todo esto no me va a cambiar"

"La victoria no me va a cambiar. Me dará confianza para la temporada, pero no cambia mis objetivos, que son disfrutar y mejorar. He disfrutado en este partido, con momentos duros y he sufrido. Pero lo he pasado muy bien. Estos partidos, se ganen o se pierdan son muy valiosos", dijo Jódar que reconoció que había jugado "a buen nivel".

Jodar se describe como una persona normal. "Soy un chico de 19 años de Madrid y apasionado del deporte, en general, y el tenis, en particular. El deporte es lo mejor para cuidar el cuerpo. Empecé a jugar al tenis y me gustó y me lo paso bien. He disfrutado".

Jodar ha dado el paso hacia el tenis profesional después de un tiempo en la Universidad de Virginia, donde decidió seguir su evolución. "Tomé la decisión de ir a una universidad en Estados Unidos y salió bien. He crecido como jugador y persona en Virginia. Lo que decido es con la intención de que sea lo mejor y pensaba que ir a la universidad de Virginia era lo mejor en ese momento. No me arrepiento. Las cosas van bien y eso lo mejoró todo. Maduré mucho".

"Soy un tipo tranquilo, porque, si no es así, los partidos se hacen muy largos y gastas energía que no debes. Por otro lado, hay momentos que hay que saber sufrir y sacar la garra. Eso me ha ayudado siempre", añadió el jugador de la localidad madrileña de Leganés, que jugará contra el checo Jakub Mensik, verdugo de Pablo Carreño, en segunda ronda.

