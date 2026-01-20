Madison Keys inicia la defensa del titulo con una remontada

Keys, novena del mundo, necesitó una hora y 42 minutos para superar a una rival con la que nunca había jugado y que tomó ventaja por 4-0 en el primer set y después, 5-2 en el desempate de esa manga.

La estadounidense reaccionó, mantuvo el pulso en el partido y enmendó la situación hasta hacerse con el parcial y encarrilar el triunfo. La ucraniana acusó la pérdida de ese set y se diluyó en el segundo.

Madison Keys logró su octava victoria seguida en el Abierto de Australia y jugará en segunda ronda contra la estadounidense Ashlyn Krueger que ganó a la checa Sara Bejlek por 6-3 y 6-3.