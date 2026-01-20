Monfils se despide de Australia

El segundo jugador de más edad que ha comenzado el torneo individual masculino del primer Grand Slam de la temporada, detrás del suizo Stanislas Wawrinka, que también apura sus últimos días en Melbourne, se despidió de este torneo.

No volverá a jugar el Abierto de Australia el parisino, emocionado por la respuesta del público tras perder con Sweeny. "Mi viaje comenzó en 2003 con ustedes. Vine aquí por primera vez. Ahora estamos en 2026 y de alguna manera es la meta. Muchas gracias por este increíble viaje. Habéis sido increíbles"

No pudo Monfils ganar un partido más y convertirse en el francés con más partidos vencidos en este torneo, por delante de Jo Wilfried Tsonga. Porque no le dieron las piernas. Ha anunciado su retirada al término de este 2026 el jugador francés, espectacular sobre la pista, dinámico, explosivo, elástico y siempre de buen talante.

Nunca había perdido un partido de Grand Slam contra un jugador situado en un puesto tan bajo en la clasificación ATP, el 182. Pero no le alcanzó y asumió sus últimos momentos en la pista australiana superado por un adversario menor que nunca había ganado un partido de Grand Slam.

Monfils, que llegó a ser el sexto jugador del mundo, hace una década, se marcha con trece títulos, el último en Auckland en el 2025, y otras veintidós finales perdidas, entre ellas la del Masters 1000 de Montecarlo en el 2016 y el Masters 1000 de París en el 2002.