Sebastián Báez: "Este tipo de partidos hacen crecer"

El sudamericano evitó la remontada del tenista galo, que acabó el partido con 30 saques directos. Después de ganar los dos primeros sets, el galo consiguió los otros dos e igualó el partido. Baez, sin embargo, no decayó y se impuso en el quinto para situarse en segunda ronda.

"Ganar partidos como este son los que dan confianza y hacen crecer", dijo Baez, que en segunda ronda jugará contra el italiano Luciano Darderi, verdugo del chileno Cristian Garín.

"Estoy mejor físicamente. Pasé algún tiempo con problemas y no jugaba al cien por cien, pero seguí jugando y eso me dio más fuerza mental", añadió Sebastian Baez, que lamentó no haber podido cerrar el partido con el francés antes.

"Tuve la oportunidad de cerrar el partido antes pero no pude. Es un gran jugador y tiene su mérito. Aproveché una rotura que no esperaba en el quinto set", añadió el argentino, finalista en el torneo de Auckland la semana pasada.

