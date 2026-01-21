Tenis
Alcaraz alcanzará los 100 partidos en Grand Slam este viernes ante Moutet

Redacción Deportes, 21 ene (EFE).- Carlos Alcaraz busca avanzar a octavos en el Abierto de Australia enfrentándose al francés Corentin Moutet, lo que marcará su partido número 100 en torneos Grand Slam.

Por EFE

Con un sólido historial de 86 victorias y 13 derrotas, el murciano aspira a estrenar su palmarés en Melbourne y consolidar su dominio mundial.

El jugador, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, afronta su vigésima participación en cuadros finales de los campeonatos principales del circuito ATP y persigue el que sería su primer título en Melbourne.

A día de hoy presenta un 25-3 en el cómputo de victorias-derrotas en Roland Garros con los trofeos logrados en 2024 y 2025, un 24-3 en Wimbledon con las conquistas de 2023 y 2024, un 24-3 en el US Open ganando en 2022 y 2025 y un 13-4 en Australia, donde busca estrenar su palmarés.

El pupilo de Samuel López, que en esta edición de la cita oceánica se impuso al local Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 y la pasada madrugada en España al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 (4), 6-3 y 6-2, se encuentra ya entre los 32 tenistas que jugarán en la tercera ronda, un grupo en el que no figurarán varios cabezas de serie que ya fueron eliminados a las primeras de cambio como el canadiense Felix Auger-Aliassime, el número 7; el checo Jiri Lehecka, el 17; el italiano Flavio Cobolli, el 20; el neerlandés Tallon Griekspoor, el 23; el francés Arthur Rinderknech, el 24; el estadounidense Brandon Nakashima, el 27; y el brasileño Joao Fonseca, el 28.

