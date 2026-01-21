Alcaraz alcanzará los 100 partidos en Grand Slam este viernes ante Moutet

Con un sólido historial de 86 victorias y 13 derrotas, el murciano aspira a estrenar su palmarés en Melbourne y consolidar su dominio mundial.

El jugador, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, afronta su vigésima participación en cuadros finales de los campeonatos principales del circuito ATP y persigue el que sería su primer título en Melbourne.

A día de hoy presenta un 25-3 en el cómputo de victorias-derrotas en Roland Garros con los trofeos logrados en 2024 y 2025, un 24-3 en Wimbledon con las conquistas de 2023 y 2024, un 24-3 en el US Open ganando en 2022 y 2025 y un 13-4 en Australia, donde busca estrenar su palmarés.

El pupilo de Samuel López, que en esta edición de la cita oceánica se impuso al local Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 y la pasada madrugada en España al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 (4), 6-3 y 6-2, se encuentra ya entre los 32 tenistas que jugarán en la tercera ronda, un grupo en el que no figurarán varios cabezas de serie que ya fueron eliminados a las primeras de cambio como el canadiense Felix Auger-Aliassime, el número 7; el checo Jiri Lehecka, el 17; el italiano Flavio Cobolli, el 20; el neerlandés Tallon Griekspoor, el 23; el francés Arthur Rinderknech, el 24; el estadounidense Brandon Nakashima, el 27; y el brasileño Joao Fonseca, el 28.

