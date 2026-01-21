Alcaraz: "Contra Moutet va a ser divertido"

"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", aventuró el número uno del mundo, que tuvo momentos de frustración en su segundo partido del año.

"Ante Hanfmann he intentado estar positivo. Hubo momentos de frustración y se ha visto. Llevo tiempo sin competir. Este ha sido el segundo partido de la temporada y vamos cogiendo buena dinámica. Luego mi equipo no ha sido tan negativo y me han dicho que he estado bien", dijo el murciano, que desea alcanzar un talante "más positivo".

"Espero que podamos alcanzar una buena dinámica y ver las cosas que están pasando y que son positivas", indicó tras el triunfo ante Hanfmann, que le ha llevado al tercer tramo del torneo.

Alcaraz perfila su juego y realiza innovaciones, especialmente en los últimos tiempos. El saque es uno de los que más novedades y progreso ha presentado. "Han sido cambios especialmente en el tema técnico. El saque es lo que ha tenido más cambios sobre todo últimamente, en el último año. En el resto, no tanto. Pero sobre todo, la actitud en la pista, como afronto cada torneo y cada partido. Ajustes mentales, sobre todo, que ha sido prioritario para mí. En el resto es lo que intento mejorar", dijo.

El murciano tuvo un recuerdo para las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo y envió un cariñoso saludo rotulado en una de las cámaras de pista al final del encuentro. "Estamos en Australia pero nos enteramos de lo que pasa y he querido apoyar a los familiares y a los que han perdido un ser querido".

También opinó de la indumentaria de la japonesa Naomi Osaka, que sorprendió en su salida a la pista el martes. "Yo no arriesgo tanto. No soy de salir con sombrilla, pero es una buena manera de expresar lo que sientes sin estar pendiente de lo que piensen o lo que digan. Si sientes una cosa, adelante. Ya hemos visto a Osaka en situaciones parecidas. En mi caso, intentamos algo distinto en los torneos y dejar de lado lo que opinen o lo que sea. Es algo positivo para el tenis".