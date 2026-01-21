De Miñaur remonta a Medjedovic y alarga la ilusión local

El ídolo local, el que más opciones tiene de llegar lejos en el primer Grand Slam del año, tardó tres horas y cuatro minutos en vencer por 6-7(5), 6-2, 6-2 y 6-1. Jugará en tercera ronda con el ganador del partido entre el argentino Francisco Comesaña y el estadounidense Frances Tiafoe.

El jugador australiano reaccionó con firmeza y sacó adelante el choque a pesar de perder el primer set. No se le suele dar bien al oceánico tener que remontar. De hecho, tiene un registro de solo tres partidos ganados de ocho cuando cayó en la primera manga en el Abierto de Australia.

"Estoy muy contento con mi nivel. La competencia va a ser cada vez más dura. Estoy listo para ello. Estoy listo para el desafío. Tengo muchas ganas. Como siempre, voy a salir a competir y darlo todo” , dijo sobre la pista Alex de Miñaur, uno de los destinados a llegar lejos en el torneo.