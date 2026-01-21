Jódar, fin a su sueño; Mensik, a tercera ronda

El checo, decimoséptimo del mundo, el jugador con mejor ránking con el que se ha medido el madrileño de 19 años, lleva ya tiempo en el circuito y es campeón de un Masters 1000, Miami el pasado año que ganó al serbio Novak Djokovic, y hace unos días, en este 2026, Auckland, además de la final de Doha en el 2024 que perdió contra el ruso Karen Khachanov.

Jódar se marcha de su primera experiencia profesional con una vivencia importante y cuatro partidos, tres de la ronda previa y uno del cuadro principal, extraídos en Melbourne, el Grand Slam inicial de cada temporada. Eso le supondrá un notable salto en la clasificación ATP, se acercará a los cien primeros del mundo, su primer objetivo tras el trasvase al campo profesional. Sale de Australia en el 118 después de que arrancara el evento en el 150.

Mensik, que tardó dos horas en cerrar la victoria e igualar su mejor resultado en el Abierto de Australia, la tercera ronda, jugará contra el que gane del choque entre el polaco Hubert Hurckacz y el estadounidense Ethan Quinn.

El checo dejó en el camino a un nuevo español. Tras ganar en un partido épico a Pablo Carreño, en cinco sets, ha eliminado ahora al debutante y más joven del cuadro principal, Rafa Jódar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy