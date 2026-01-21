Mboko, en tercera ronda por primera vez

Sigue con su estupenda racha la tenista canadiense de 19 años, una de las sensaciones del circuito, que ha ganado catorce de los últimos dieciséis partidos que ha disputado y que aspira a situarse en la cuarta ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Mboko, que ejecutó un 6-0 en el segundo set para dar la vuelta a una desventaja de tres juego, se enfrentará en el siguiente tramo del torneo a la ganadora del partido entre la danesa Clara Tauson o la uzbeka Polina Kudermetova.

Finalista en Adelaida la semana pasada, debutante en Melbourne, ha igualado su mejor resultado hasta ahora en un Grand Slam, en Roland Garros el pasado año.