Mboko, en tercera ronda por primera vez

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- La canadiense Victoria Mboko, decimoséptima favorita, alcanzó por primera vez la tercera ronda en el Abierto de Australia al derrotar a la estadounidense Caty McNally por 6-4 y 6-3, en una hora y 33 minutos.

Sigue con su estupenda racha la tenista canadiense de 19 años, una de las sensaciones del circuito, que ha ganado catorce de los últimos dieciséis partidos que ha disputado y que aspira a situarse en la cuarta ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Mboko, que ejecutó un 6-0 en el segundo set para dar la vuelta a una desventaja de tres juego, se enfrentará en el siguiente tramo del torneo a la ganadora del partido entre la danesa Clara Tauson o la uzbeka Polina Kudermetova.

Finalista en Adelaida la semana pasada, debutante en Melbourne, ha igualado su mejor resultado hasta ahora en un Grand Slam, en Roland Garros el pasado año.