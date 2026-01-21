Medvedev gana a Halys hacia tercera ronda: "No cinco sets"

El moscovita, al que se le escapó por poco el primer parcial, aceleró después para evitar el alargue del choque. "No cinco sets" escribió el tres veces finalista en una de las cámaras de la pista, como es habitual cada vez que un jugador gana, en Melbourne tras sacar adelante el partido en tres horas y cuatro minutos.

Medvedev ya ha ganado más partidos del Grand Slam en lo que va de 2026 que en el 2025, cuando solo consiguió vencer uno entre todos los majors. Fue también en Melborune donde ganó el primero y perdió en el segundo tramo. Pero el undécimo favorito, número uno del mundo en su día, cayó en primera ronda del resto de torneos: Roland Garros, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.

El ruso, con el triunfo ante Halys, ya ha logrado el mejor resultado en un Grand Slam desde el Abierto estadounidense del 2024. Parece sacar la cabeza MEdvedev que padeció un mal año en el 2025

El tres veces subcampeón en Melbourne (dos superado por Novak Djokovic y otra por Rafael Nadal) se situó en tercera ronda por séptima vez en su décima presencia en este evento.

Tras la victoria y cuestionado sobre si estaba cerca de su mejor momento, Medvedev dijo sobre la pista que jugó mejor en Brisbane. "Todavía no me he acostumbrado a la pista y creo que todavía falta algo de potencia a mis golpes. Pero es positivo porque vas ganando y encontrando ritmo poco a poco. Estoy jugando mejor. Es la primera vez desde hace dos años que estoy en tercera ronda de un Grand Slam así que me siento bien".

El campeón del Abierto de Estados Unidos en el 2021, su único título del Grand Slam, que llegó a Australia tras ganar en Brisbane este 2026 hace una semana, jugará en tercera ronda con el húngaro Fabian Marozsan que ganó al polaco Kamil Majchrzak por 6-3, 6-4 y 7-6(5).